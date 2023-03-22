Gökbakar'dan Kınık'a "Recep İvedik'li yanıt: Gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı - Son Dakika
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Gökbakar'dan Kınık'a "Recep İvedik'li yanıt: Gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı

22.03.2023 11:54

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, depremin 3. gününde Ahbap'a çadır sattığı anlaşılan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kınık ile arasında geçen bir diyaloğa istinaden Recep İvedik filminden bir sahneyi yayınlayan Gökbakar, "Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı demiştin ya, biz seni onun yanına yolladık Kerem. Senin gibilere genelde böyle yapar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağında yer alırken, komedyen Şahan Gökbakar da ilk günlerden itibaren Genel Başkan Kerem Kınık'ı istifaya davet eden paylaşımlarda bulunuyor.

"RECEP İVEDİK GERÇEK HAYATTA YAŞASAYDI..."

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önceki gün Gökbakar'ın bu paylaşımlarından birini alıntılayarak şunları yazmıştı: "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15 bin km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder; çorba, yemek dağıtırdı. Haydi gel sahaya, dertleşiriz biraz."

GÖKBAKAR'DAN KINIK'A YANIT GECİKMEMİŞTİ

Kınık'a "Recep İvedik gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf!!" diye yanıt veren Gökbakar, şimdi de filmin son serisinden bir görüntü paylaşarak neyi kastettiğini gösterdi. Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı demiştin ya, biz seni onun yanına yolladık Kerem. Senin gibilere genelde böyle yapar! Şimdi yapman gerekeni yap bakalım! Özür dile ve istifa et."

HALKIN KARŞISINA ÇIKARIP ÖZÜR DİLETİYOR

Görüntüde İvedik'in yakasından tuttuğu bir yetkiliyi halkın karşısına çıkardığı ve özür dilettiği görülüyor.

YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Olm tmm anladikta sat diyen suca tesvik edene bisey yok Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
500
Gökbakar, Kınık'a filminden bir sahneyle seslendi: Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı Gökbakar, Kınık'a filminden bir sahneyle seslendi: Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Şahan Gökbakar, Kızılay, Ahbap, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökbakar'dan Kınık'a 'Recep İvedik'li yanıt: Gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökbakar'dan Kınık'a "Recep İvedik'li yanıt: Gerçek hayatta yaşasaydı sana bunu yapardı - Son Dakika
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