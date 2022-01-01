Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!

Gökçe Bahadır'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansı izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu. 31 Aralık Cuma akşamı TV8'de ekranlarında yayınlanan O Ses Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahnedeydi. Jüriyi adeta büyüleyen Gökçe Bahadır ise çok sayıda övgü aldı.

EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇTİ

Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu programda Gökçe Bahadır sesiyle başta jüri üyeleri olmak üzere ekran başındaki herkesi etkiledi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ebru Gündeş'i seçti.

"SENDE BİR ZUHAL OLCAY ASALETİ VAR"

Gökçe Bahadır, programda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest etti. Özellikle Beyazıt Öztürk, Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.