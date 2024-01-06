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Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak - Son Dakika
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Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapan Gökhan Özoğuz, ilk defa kızı Ayşe ile birlikte bir filmde rol alacak. Baba ve kızın rol alacağı Kardeş Takımı filmi, 19 Ocak'ta vizyona girecek.

Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
06.01.2024 - 15:53,
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Athena grubunun solistliğini yapan Gökhan Özoğuz, oyunculuk kimliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce çeşitli projelerde rol alan Özoğuz, bu sefer de Kardeş Takımı filminde kızı Ayşe ile partner olacak.

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen şarkıcı yapımcılığını CJ ENM, Medyapım ve Ay Yapım'ın üstlendiği çocuk macera filmi "Kardeş Takımı"nda kızı Ayşe'yle beraber kamera karşısına geçti. Baba ve kız filmde özel ajan olan anne ve babalarının kaçırıldığını öğrenen dört kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz'ın çıktıkları macera dolu serüvende karşılaştıkları Gökhan ve Ayşe'yi oynayacak. Filmde kardeşler, Gökhan ve Ayşe sayesinde anne ve babasını kurtarmaya çok yaklaşıyor.

Elif Dede ve Meriç Aydın'ın yazdığı filmde Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin ve Yekta Kopan da oynadı.

Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
YORUMLAR (1)
  • Erhan Altay: Hiç sevmem bu dallamayı.. Yanıtla 0 0

Gökhan Özoğuz, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

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