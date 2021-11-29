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Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim - Son Dakika

Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim

29.11.2021 09:30
Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Gökhan Tepe, baba olmanın inceliklerini anlattı. Tepe, "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya, ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden başarılı şarkıcı Gökhan Tepe, ''Biz bebek büyüttük evde. Hey yavrum hey'' sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

"YER SİLDİM"

Konser öncesi soruları yanıtlayan ve Pandemi sürecinden bahseden Gökhan Tepe,"Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya, ona yardımcı olmaya çalıştım." dedi.Sözlerine içtenlikle devam eden şarkıcı, "Yemek dışında birçok şeyde eşime destek olmaya çalıştım. Özellikle yer silmede iddialıyım. Artık müzik dışında da yetenekli olduğumu düşündüğüm birçok uğraş var. Pandeminin ardından yeni yeni sevenlerimizle buluşmaya başladık. Coşkulu konserlerimiz ve performanslarımız devam edecek." dedi.

"EBRU GÜNDEŞ'İN ALBÜMÜ İÇİN ÇALIŞTIK"

Müzik yaşamı hakkında da bilgi veren Tepe, " Ebru Gündeş'in albümü için alıştık ve harika bir çalışma oldu diyebilirim. Yalnız kendim için kullanamıyorum. Şu an bir tıkanıklık dönemimdeyim. En kısa sürede aşıp kendim içinde güzel şarkılar yapacağım diye ümit ediyorum" sözleriyle röportajı bitirdi.

Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim
Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim
Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim

Gökhan Tepe, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gökhan Tepe'nin gazetecilerin sorularına verdiği cevap tebessüm ettirdi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim - Son Dakika
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