Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı - Son Dakika
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Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı

20.03.2022 11:35

Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçileriyle paylaşan oyuncu yorun yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde rol aldığı projeler ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyordu. Vuslateri, bu sefer de bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Gonca Vuslateri, kırmızı sütyenli pozlarına ''Yasak arzu doğururmuş. 'Bu ne açıklık' dendiği günden beri hepimizi ter basmış...'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına ''Yaşayan güzellik'', ''Yakıyorsun Gonca'' ve ''İçim açıldı'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Vuslateri'nin o pozları:

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kırmızı iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
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Gonca Vuslateri, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı - Son Dakika
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