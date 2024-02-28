Piyanist İklim Tamkan, Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Haberi gören Gonca Vuslateri ise Fırat Tanış'ı hedef aldı.
X hesabından Fırat Tanış hakkında haberi yayınlayan Gonca Vuslateri, "Defterin sayfalarını aralardım da.. gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" ifadelerini kullandı.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Vuslateri sözlerinin devamında da "Bir şiddet failinin mağduru kadına 'Bu zamana kadar neredeydin, neden sustun' demenin psikolojide bir "anlam karmaşası" yoktur. Profesyonel bir hekim suskunluğun hikayesini de inceler..ne vakit kişi hazırsa o vakit konuşur. Tanıklık da dahildir buna" ifadelerini kullandı.
Eylül ayında ayrıldığı Tanış'tan şiddet gördüğünü ileri süren İklim Tamkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır."
"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir."
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