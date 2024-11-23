Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat'ın altın kaplama binası - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat'ın altın kaplama binası

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat\'ın altın kaplama binası

Kobra Murat lakabıyla tanınan Roman şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda Balat'ta yaptırdığı altın kaplama binanın son durumuna ilişkin bilgi vererek ''Çok dehşet olacak. Bir iki ay sonra bitecek. Dışı altın üstüne aynalar, kristallerle kaplı'' dedi.

23.11.2024 14:14
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"18 kilo altınım var" açıklamasıyla uzun süre magazin gündemini meşgul eden Kobra Murat, şimdi de altına kaplama binasıyla adından söz ettirmeyi başardı.

"BİNA ÇOK DEHŞET OLACAK"

Konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında "Bir tane altın kaplamalı bir bina yaptıracağım diyordun, ne oldu o?" sorusuna yanıt veren Kobra Murat, "Bir türlü bitmiyor. Müteahhit beni dolandırdı. Ben parayı peşin verdim, panik atağım diye. Adam çekti arabayı sağa 'Murat Bey o zaman Euro bu kadardı, şimdi bu kadar oldu. Biz bunun altından kalkamıyoruz' dedi. Sözleşmemiz olduğunu söyledim. Ne olacak şimdi diye sordum. 'O zaman dört duvarı yap, kalanını ben yapayım' dedim. Ama öyle dediğime pişman oldum. O evin parasıyla 20 tane ev alırdım. Fayansa, kalebodura, camcıya, pencereciye aklına ne geliyorsa hepsini yaptırdım. Bina çok dehşet olacak. Bir iki ay sonra bitecek. Dışı altın üstüne aynalar ve kristallerle kaplı" ifadelerini kullandı.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat'ın altın kaplama binası

MASAK'IN RADARINA TAKILMIŞTI

Daha önce mal varlığıyla ilgili söyledikleri dikkat çeken Kobra Murat, MASAK'ın kendisine inceleme başlattığını açıklamıştı. Bu durum karşısında şaşırdığını belirten şarkıcı "MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi 2022'den 2023'e kadar araştırmaya aldık dediler. Elim ayağım titredi benim. 5 katlı bina yapacağım, kapıyı pencereyi düşünüyorum, mermerciye borcum var. Aman ne yapacağız biz dedim. Telefon numarasını bulduk, aradık orayı, nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan sonra camiada olan insanlar incelemeye alındı, bunların arasında siz de varsınız dediler. Neyimi inceliyorlar benim, müzisyenim ben, Avrupa'da sahneye çıkıyorum, parayı vatanıma getiriyorum dedim. Şirketiniz olması lazım dediler. Kemancının şirketi mi olacak dedim" şeklinde konuşmuştu.

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Son Dakika Magazin Görenler gözlerine inanamıyor! İşte Kobra Murat'ın altın kaplama binası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Karatas:
    Bunu yapacağına yoksul insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı 17 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    maliye müfettişleri duyurulur nerden geliyor bu para kaç para vergi vermiş önemle duyurulur. 5 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    gemisini kurtaran kaptan. iyilik yardımseverlik falan boş işler. kazanacan kendin yiyecen kimseye koklatmiycan 1 2 Yanıtla
  • Ali :
    Arkasi arastirilsin. Bu degirmenin suyu nereden geliyor. 1 0 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    Görmemişin oğlu olmuş çekmiş koparmış çukunu Çingene 1 0 Yanıtla
  • Ulaş null:
    maliye müfettişleri göreve ,bi baksınlar bakiyim kaç lira vergi verdi bu yıl.verdiyse vergisini isterse sivasin parayı kimseyi ilgilendirmez. 1 0 Yanıtla
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