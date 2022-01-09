Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, talihsiz bir kaza geçirdi. Diz kapağını kıran Yaşar, sevenlerine ameliyata alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Yaşar olayı sosyal medya hesabından "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın" diyerek duyurdu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Magazin › Görünmez kaza! Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı - Son Dakika Magazin