500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

25.02.2026 09:06
Rusya'da garsonluk ve moto kuryelik yaptıktan sonra 2021'de Dubai'de kurduğu lüks giyim markasıyla büyük servet elde eden Vlad Bykov, yeni sevgilisiyle lüks bir binadan çıkarken görüntülendi; yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti konuşulan girişimcinin sevgilisiyle arasındaki boy farkı sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'da garson ve moto kuryelik yaparken 2021 yılında Dubai'ye giderek kendi lüks giyim markasını kuran Rus girişimci Vlad Bykov, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olduğu konuşulan Bykov'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.

BOY FARKI GÜNDEM OLDU

Dubai'de kurduğu markayla kısa sürede büyüyen ve farklı ülkelerde mağazalar açtığı belirtilen Bykov, sevgilisiyle birlikte lüks bir binadan çıkarken kameralara yansıdı. Çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenlerin büyük bölümü ikili arasındaki boy farkına dikkat çekti.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Girişimcilik hikayesi ve servetiyle sık sık gündeme gelen Bykov'un özel hayatına ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Çiftin birlikte verdiği pozlar ve yürüyüşleri, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Tam gay 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
