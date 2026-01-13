Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar - Son Dakika
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar
13.01.2026 11:59
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu\'na yöneltilen suçlamalar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki 6 kişi, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek", "Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek", "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" gibi 5 suçla suçlanıyorlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönelttiği suçlamalar

  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak
  • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak
  • Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek
  • Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesiyle yüksek profilli isimlerin takibe alınmasıyla gündeme geldi. Savcılık, Ekim 2025'te ilk operasyon kapsamında 19 ünlüyü ifadesi alınmak ve kan örneği vermek üzere İstanbul Jandarma Komutanlığı'na çağırdı.

İlk aşamada çağrılanlar arasında oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenleri yer aldı. Aralarında Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Duygu Özaslan, Dilan ve Engin Polat gibi tanınmış isimler yer aldı.

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar

OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

Soruşturma ilerledikçe operasyonlar da genişledi. Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimler adreslerinde yapılan aramalar sonrası gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, Magazin

Son Dakika Magazin Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar - Son Dakika

