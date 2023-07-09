Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi - Son Dakika
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Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi

Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi

09.07.2023 17:09

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Özkan Uğur'un vefatı üzerine duyduğu üzüntü sebebiyle yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi. Ergen, Instagram profiline Uğur'un fotoğrafını koyarak konserini Ağustos ayına ertelediğini duyurdu.

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. Birçok ünlü isim duygusal paylaşımlar yaparken, Gülben Ergen'den flaş bir hamle geldi. Ergen yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi.

KONSERİNİ AĞUSTOS'A ERTELEDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Özkan Uğur'un vefatı sonrası adeta yıkıldı. Uğur'un acı haberini alır almaz sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Gülben Ergen, duyduğu üzüntü sebebiyle yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi. Ünlü şarkıcı Instagram profiline Özkan Uğur'un fotoğrafını koydu.

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"BANA YOLDAŞLIK YAPMALARINI İSTİYORUM"

Konserini Ağustos ayına ertelediğini belirten Gülben Ergen, "Yarın akşamki konserimi Ağustos ayına ertelemek zorundayım. İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum."

Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! 'Güçsüzüm' diyerek yarınki konserini erteledi
Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! 'Güçsüzüm' diyerek yarınki konserini erteledi
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Gülben Ergen, Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

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