Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek - Son Dakika
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Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından 2 yaşında istismara uğrayarak hayatını kaybeden Sıla bebek hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle savcılığa çağrıldı.

27.01.2025 09:33  Güncelleme: 09:47
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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan; paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları gibi konularda sesini yükselten Gülben Ergen, bu paylaşımlarından biri nedeniyle savcılığa çağrıldı.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda savcılığa çağrıldığını duyurdu.

"KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

Şarkıcı, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri yer alıyordu.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Sosyal Medya, Gülben Ergen, Magazin, Medya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • M Karacan:
    agzini açan şubeyemi çagiriliyor bu ulkede? yanlis olan ne paylasiminda ? 32 6 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    lütfen bunu tutuklatin artık danatcilik kisvesi altında yemedig bok kalmadi 10 22 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Gülbeni sevmem ama açıklamasında birşey yokki az bile söylemiş 19 5 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Kötüye kötü demek suç. Kötüye iyi diyeveksin. İyiye de kötü..Senden iyisi yok...Seni Akîl adam nile yaparlar... 18 3 Yanıtla
  • Secil Turgut:
    Ne demiş ki?!! 17 1 Yanıtla
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