Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan; paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları gibi konularda sesini yükselten Gülben Ergen, bu paylaşımlarından biri nedeniyle savcılığa çağrıldı.
Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda savcılığa çağrıldığını duyurdu.
Şarkıcı, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" ifadelerini kullandı.
Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri yer alıyordu.
Son Dakika › Magazin › Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek - Son Dakika
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