Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı

23.10.2022 09:45

Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, aradan geçen süre zarfında yaşadığı değişimle gündeme geldi. Ezra, teyzesi Gülşen'e olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra, büyük merak uyandırdı. Gülşen'in yeğeni olan ve kendisine olan benzerliği ile de dikkat çeken Ezra, yeni şarkısını piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor.

"TEYZEME ÖZENİYORUM"

Ezra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" diyor. Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra'nın yeni şarkısı büyük bir merakla bekleniyor.

Gülşen'in yeğeni Ezra görenleri şaşırttı! Giderek teyzesine benziyor

TEYZESİNE OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni şarkısıyla birlikte imajını da değiştiren Ezra, siyah olan saçlarını sarıya boyattı. Ezra'nın son hali teyzesi Gülşen'e benzetildi. Öyle ki bazı pozlarında teyze yeğeni ayırt etmek mümkün değil.

Gülşen'in yeğeni Ezra görenleri şaşırttı! Giderek teyzesine benziyor
Gülşen'in yeğeni Ezra görenleri şaşırttı! Giderek teyzesine benziyor
Gülşen'in yeğeni Ezra görenleri şaşırttı! Giderek teyzesine benziyor
Gülşen'in yeğeni Ezra görenleri şaşırttı! Giderek teyzesine benziyor
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (1)
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Yıldız Tilbe, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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