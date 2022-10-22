Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı

Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra, büyük merak uyandırdı. Gülşen'in yeğeni olan ve kendisine olan benzerliği ile de dikkat çeken Ezra, yeni şarkısını piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor.

"TEYZEME ÖZENİYORUM"

Ezra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" diyor. Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra'nın yeni şarkısı büyük bir merakla bekleniyor.

TEYZESİNE OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni şarkısıyla birlikte imajını da değiştiren Ezra, siyah olan saçlarını sarıya boyattı. Ezra'nın son hali teyzesi Gülşen'e benzetildi. Öyle ki bazı pozlarında teyze yeğeni ayırt etmek mümkün değil.