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Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti - Son Dakika
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Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti

Haftalardır gündemi kasıp kavuran Dilber akımına uyan şarkıcı Gülşen, konserinde hem Sincanlı Erkal'ın dizideki Gemileri Yakarım şarkısını söyledi hem de beyaz mini elbisesiyle Dilber'in pavyon dansını yaptı.

25.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 13:50
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Başrollerini Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi yayınlanmadan gündeme bomba gibi düştü. Dizide Dilber'in pavyon dansı sosyal medyanın gündemine otururken akım haline geldi. Akıma uyan Gülşen de konserinde dans etti.

BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Dansları ve sahne kıyafetleriyle yıllardır adından söz ettiren Gülşen, dün akşamki konserinde Dilber dansını yaptı. Sincanlı Erkal'ın dizi için uyarladığı Gemileri Yakarım şarkısını yorumlayan Gülşen, süper mini elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının performansı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in dansını ve sesini çok beğenirken bir kısım da performansını başarısız buldu.

Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkısını söyledi hem dans etti
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
YORUMLAR (3)
  • Yucel Gulten: Arada camiye gidip namaz kıl az kaldı ömrün bitecek obur tarafta pop star ise yaramayacak orani buranı açmakla olmuyor bu işler tuta tuta catlayacaksin be adam misali Yanıtla 10 32
  • seçkin mert: Acayip iticiler,ne yazık ki bunlara sanatçı deniliyor.Yaptıklarına da sanat!!! Yanıtla 1 17
  • meo: KORKULUK GİBİ OLMUŞ BU KADIN Yanıtla 0 7

Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti - Son Dakika
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