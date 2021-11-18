TV ekranlarında son yıllarda özellikle Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin isimleri çokça duyulmaya başlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlama olan bu iki dizide izlenme rekorları kırarken, izleyenler kitapları, Gülseren Budayıcıoğlu'nun muayane ücretleri ve hayatı hakkında bilgi toplamaya da başladı.

2005 yılında her zaman hayalini kurduğu Ankara'nın en büyük psikiyatri merkezi olan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi'ni kurarak halka hizmet etmeye başlayan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu sosyal medyanın en çok konuşulan konusu arasında...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir"e konuk olan Budayıcıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sohbetin başlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nu espriyle karşılayan Fatih Altaylı, "Aslında sizi davet etmeye niyetim yoktu. Tedaviye gelmeye düşünüyordum ama sonra öğrendim ki 20 dakikalık viziteniz 1200 TL imiş. Dedim ki; programa gelsin konuşuruz. Bana bir de reçete yazar" sözleriyle Budayıcıoğlu'nu güldürdü.

"BU İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Ünlü psikiyatr ise, "Bu doğru değil, pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim." ifadelerini kullandı. Yazdığı kitaplar diziye uyarlanan Budayıcıoğlu, "Mesleğimi çok özlüyorum. Diziden fırsat bulamıyorum. Olabildiğince hayatım evde devam ediyor. Eski hastalarımla online görüşüyorum." dedi.

"EĞER HUZURUNUZ YOKSA..."

Meslek yıllarının ilk dönemlerinden de bahseden Budayıcıoğlu, "Ben psikiyatriye başladığımda bizim adımız 'deli doktoru'ydu. Ben muayenehaneyi açtığımda insanlar salonda yan yana oturmak istemiyorlar. Çünkü ayıp. Ama orada gördüm ki insanların buna nasıl ihtiyacı var. Bedenen çok sağlıklı ama huzurunuz yoksa o sağlığın anlamı yok. İnsanlar bundan korkmasın. En akıllı insanların gideceği yerdir aslında psikiyatri. 'Kırmızı Oda'dan sonra patlama yaptı. Türkiye'nin her yerinde psikologlar ve psikiyatristlerde randevular dolu. Buralara başvuranlarının çoğunun ruh sağlığı son derece yerinde. Ama bunun farkındalığı geliştirmek önemli." diye konuştu.

"DEPRESYONLAR ARTTI"

Budayıcıoğlu ayrıca, Fatih Altaylı'nın, "Ruh sağlığı bozulan bir toplum haline mi geldik?" sorusuna, "Türkiye için söylenemez ama dünya bu halde. Bizim ülkemiz de bundan nasibini alıyor. Pandemiyle kaygılar ve depresyonlar attı. Yaşam alışkanlıkları değişti." yanıtını verdi.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, eşi kim Gülseren Budayıcıoğlu'nun eşi Aydın Budayıcıoğlu hakkında merak edilenler

Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan 'Madalyonun İçi' hikaye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikaye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.

Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkanlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilere ilham olan kitapları2011 yılında ilk baskısı çıkan "Hayata Dön" dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. 'Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisine ilham oldu.

Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekilen'KIRMIZI ODA', Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlanan "Masumlar Apartmanı" ise TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.