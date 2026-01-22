Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'' - Son Dakika
Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''

Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''
22.01.2026 14:41
Mehmet Ali Erbil'in hayat arkadaşı Gülseren Erbil, özel hayatı ve annelik planları hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen 'yeniden anne olur musunuz?' sorusuna net bir yanıt veren Erbil, hayatında bu rolü çoktan tamamladığını ifade etti. Ayrıca, 30 yaşındaki Yasmin Erbil ile olan ilişkisini de özel bir yerden tanımlayan Gülseren Erbil, aralarındaki bağın klasik bir anne-kız ilişkisinden çok daha farklı olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Erbil'in uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Gülseren Erbil, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 27 yaşındaki Gülseren Erbil, kendisine yöneltilen "yeniden anne olur musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gülseren Erbil'den net çıkış: 'Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'

Ünlü şovmenin geçmişte yaptığı evlilikler ve çocukları sık sık konuşulurken, Gülseren Erbil bu konuda oldukça net bir duruş sergiledi. Yakın çevresine ve farklı röportajlarda dile getirdiği ifadelerde, annelik planı olmadığını vurgulayan Erbil, hayatında bu rolü çoktan tamamladığını söyledi.

Gülseren Erbil, 30 yaşındaki Yasmin Erbil ile olan ilişkisini de özel bir yerden tanımladı. Gülseren Erbil, "Mehmet Ali Erbil yeniden baba olmak ister mi?" sorusuna,

"Yok yok, ben de anne olmak istemem. Benim kızım var: Yasmin. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz." ifadelerini kullanan Erbil, aralarındaki bağın klasik bir anne-kız ilişkisinden çok daha farklı olduğunu ifade etti. İkilinin yaş farkının yakınlığına dikkat çeken Gülseren Erbil, "Arkadaş gibiyiz, birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz" sözleriyle samimi ilişkilerini özetledi.

Öte yandan Mehmet Ali Erbil cephesinde de yeni bir çocuk isteği olmadığı, aile içindeki dengenin bu şekilde herkes için daha sağlıklı olduğu konuşuluyor.

Gülseren Erbil'den net çıkış: 'Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KEZ EVLENDİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Türk televizyonlarının uzun yıllardır tanınan yüzü Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü şovmen bugüne kadar altı kez nikâh masasına oturdu ve bu süreçte farklı ilişkiler yaşadı.

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil, bu birliktelikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. Aynı çift 1985'te kısa süre içinde yeniden evlendi ve yine ayrıldı.

Gülseren Erbil'den net çıkış: 'Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'

Erbil, 1989'da oyuncu Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Yasmin Erbil adlı bir kız çocuğu dünyaya geldi. 2001'de Sedef Altuntaş ile evlenen Erbil'in bu evliliği 1,5 yıl kadar sürdü. 2005'te Tuğba Coşkun ile evlenen şovmen, bu evlilikten Ali Sadi Erbil adında bir oğlu oldu; çifti 2011'de yollarını ayırdı. Sonrasında 2015 yılında Bade Nogay ile nişanlanan Erbil'in bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.

Gülseren Erbil'den net çıkış: 'Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'

Geçtiğimiz aylarda ise Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle altıncı evliliğini gerçekleştirdi. Bu evliliklerle birlikte Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ilk evliliğinden, diğer kızı Yasmin de Nergis Kumbasar ile evliliğinden meydana geldi. Tuğba Coşkun ile evliliğinden ise Ali Sadi isimli bir de oğlu bulunuyor.

Magazin Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''

SON DAKİKA: Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin'' - Son Dakika
