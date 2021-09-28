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Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı - Son Dakika

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı

28.09.2021 16:04

Seda Sayan'ın programına katılan ve 23 yıl önce hamileyken canı toprak çeken kadın, o günden sonra her gün 2 kiloya yakın moloz yediğini açıkladı. Anlattıklarıyla ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan kadın, "Buradaki topraklar değil. Memleketten özel olarak getirtiyorum" ifadesini kullandı.

Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılan kadının anlattıkları, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

HAMİLEYKEN BAŞLAMIŞ

Hamile olduğu dönemde camdan dışarı bakarken canının toprak çektiğini söyleyen kadın, zorlandığı için dışarı çıkamadığını ve bu süreçte evde parke altındaki kum ve betonları sökerek yediğini aktardı. Kadın, canının inşaat molozu çekmeye başlamasını, "Balkondan bakarken renkli toprak görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum hamileydim. Kapıların, parkelerin altından çıkarıp yiyordum kumları, toprakları. Sonra bıraktım." sözleriyle anlattı.

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyen kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete düşürdü

"GÜNDE 1-2 KİLO YİYORUM"

12 sene sonra bir daha moloz yemeye başladığını aktaran kadın, şöyle devam etti: "İki senedir devam ediyor. Günde 3-4 tane böyle alıp yiyorum. 1-2 kiloya yakın yiyorum. Engel olamıyorum kendime."

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyen kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete düşürdü

KÖYDEN MOLOZ GETİRTİYOR

Köyden moloz getirttiğini söyleyen kadın, "Buradaki topraklar değil. Köyde duvarlardan söküp getirttiğim topraklar. Köyde kardeşlerimin eski toprak evleri var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerlerde yok. Memleketten getirttirdim. Eşim istedi kargoyla yolluyorlar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime de yediremiyorum yani toprak yememi. Söylemek istemiyorum. Birisinin dizleri ağrıyor, dizlerine ilaç yapacakmışlar diye istedi öyle geldi." ifadelerini kullandı.

"BÖBREKLERİNDE YA DA BAĞIRSAKLARINDA SORUN ÇIKACAK"

Eşinin durumuna üzüldüğünü belirten kocası ise, "Yaklaşık 25 senedir evliyiz. Toprak yiyor vücuda çok zararlı. Böbreklerinde taş çıkacak, bağırsaklarında sorun çıkacak. İnsan üzülmez mi ben ve çocuklar çok üzülüyoruz." dedi.

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı

İnşaat, İlaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Sengare Oden: Baci biz bu molozlari atmaya para veriyoruz Madem sen iste bir arazi gester bize. Bizde oraya dökelim sende faydalan bizde faydalanalim Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Erkan Er: seda sayanın hayrete düştüğünü sanmıyorum çünkü onun yüz şekli zaten şaşırmış gibi duruyor :)))) Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı - Son Dakika
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