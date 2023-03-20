Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak? - Son Dakika
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Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

20.03.2023 11:39

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sunucu Müge Anlı'nın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası gündemi sarstı. Öne sürülen iddia sonrası bütün gözler Müge Anlı'ya çevrildi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geniş hayran kitlesiyle dikkat çekiyor. Zaman zaman gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Müge Anlı'nın siyasete atılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLACAĞI İDDİASI

Başarılı televizyoncu Müge Anlı'ya AK Parti'den milletvekili aday adayı olması için teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Yoğun bir iş temposu bulunan ünlü ismin ise bu teklifi düşünmek için zaman istediği de konuşulanlar arasında. Anlı'nın ne cevap vereceği şimdiden merak konusu olurken söz konusu adaylık iddiası da sosyal medyada gündem oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLE EVLENDİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Müge Anlı, geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu. İkili, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?
Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?
YORUMLAR (2)
  • Şevki Sünger: Gerek yok zaten devletin hakimi savcısı polisi kadına çalışıyor .Eğer bu programa gitmezsen pek çok vaka aydınlanmıyor.Nasıl bir devletsek .rant yapsın diye devlet bu kanala çalışıyor Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?

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Son Dakika Magazin Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak? - Son Dakika


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