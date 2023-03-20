Gündem yaratacak iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geniş hayran kitlesiyle dikkat çekiyor. Zaman zaman gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Müge Anlı'nın siyasete atılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLACAĞI İDDİASI

Başarılı televizyoncu Müge Anlı'ya AK Parti'den milletvekili aday adayı olması için teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Yoğun bir iş temposu bulunan ünlü ismin ise bu teklifi düşünmek için zaman istediği de konuşulanlar arasında. Anlı'nın ne cevap vereceği şimdiden merak konusu olurken söz konusu adaylık iddiası da sosyal medyada gündem oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLE EVLENDİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Müge Anlı, geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu. İkili, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.