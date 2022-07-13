Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok! - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok!

13.07.2022 11:00
Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. İşte ayrıntılar...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile 4 Şubat 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle evlenmişti.

HESABI HACKLENDİ

Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiği haber spikeri eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullandığı bilinen Özkan'ın Instagram hesabı, henüz kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından hacklendi.

HESABINI GERİ ALDI

Hackerler, hesabı ele geçirmelerinin ardından bazı fotoğrafları sildi ve Özkan'ın arkadaşlarını takipten çıkardı. Bu kişilerin kim olduğu bilinmezken, Mehtap Özkan 2 saat aranın ardından hesabını geri almayı başardı.

"BAZI FOTOĞRAFLARIM SİLİNMİŞ"

Mehtap Özkan daha sonra başına gelen durum hakkında takipçilerini ve yakınlarını bilgilendirmek adına bir açıklamada bulundu. Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar, hesabım hacklenmiş. Bir iki saatlik uğraşla kurtardık. Bazı arkadaşlarım ve fotoğraflarım silinmiş kusura bakmayın."

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan kaç yaşında, nereli; Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı. 31 yaşındadır.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

HALK TV'DEN HABERTÜRK'E TRANSFER OLDU

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

2022 yılı itibarıyla tv100'de haber sunmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gürsel Tekin'in Genç Eşine Büyük Şok! - Son Dakika

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