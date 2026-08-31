Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

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Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Pilates ve mat egzersizleri yaptığı sırada çekilen görüntüleri yayınlayan Özdemir, esnekliği ve fit görünümüyle dikkat çekti.

Gülper Özdemir, spora olan ilgisini sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gösterdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden spor salonunda gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yayınladı.

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Pilates ve mat egzersizleri yapan Özdemir’in zorlu hareketleri uyguladığı anlar dikkat çekti. Oyuncunun esnekliği ve formda görüntüsü, paylaşımda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

SPOR ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYATINDA

Gülper Özdemir’in sporla olan ilgisi ise uzun yıllara dayanıyor. Lise ve üniversite dönemlerinde lisanslı olarak voleybol ve badminton oynayan oyuncu, sporu hayatının bir parçası haline getirdi.

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Yoğun set temposuna rağmen spor yapmaya devam eden Özdemir, boş zamanlarını pilates ve doğa yürüyüşleriyle değerlendiriyor. Oyuncu, düzenli egzersiz yaparak formunu korumayı sürdürüyor.

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Magazin Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Bu kim tanıyan var mı 0 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    kaçınız ağzı açık beyler 0 0 Yanıtla
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