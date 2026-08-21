Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür” - Son Dakika
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Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

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Oyuncu Gülper Özdemir, Sri Lanka seyahatinden paylaştığı videoyla dikkat çekti. Özdemir, “Tek başına yolculuklar çok güzeldir” sözleriyle tek başına çıktığı seyahate dair düşüncelerini anlattı.

“Sen Anlat Karadeniz”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Kağıt Ev” gibi dizilerde rol alan oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Özdemir, Sri Lanka seyahatinden bir videoyu takipçileriyle paylaşarak tek başına çıktığı yolculukta yaşadığı deneyimleri anlattı.

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Özdemir paylaşımında, “Tek başına yolculuklar çok güzeldir. Bazen zorlar, bazen büyütür. Bu yolculuk bana sadece Sri Lanka’yı değil, kendimi de biraz daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Sri Lanka seyahatinden görüntülerin yer aldığı videoda Özdemir’in farklı anları ve bölgeden kesitler yer aldı. Oyuncu, paylaşımında seyahatin kendisine kattığı deneyimlere ve tek başına yolculuk etmenin hissettirdiklerine değindi.

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Özdemir’in sözleri, seyahatin onun için yalnızca yeni bir yer keşfetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kendisiyle baş başa kaldığı bir deneyim olduğunu ortaya koydu.

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Son Dakika Magazin Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür” - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bu kim lan 0 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    beni çağırsaydın ben eşlik ederdim sana 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İşte beklediğim haber 0 0 Yanıtla
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