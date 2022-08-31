Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı

31.08.2022 20:41
Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı

Güzel şarkıcı Seçil Gür, önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Gür, göğüs dekoltesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Seçil Gür, 'Meczup' albümünde yer alan 'Ağzı Bozuk' isimli şarkısını kliplendireceğini açıkladı. Göğüs dekolteli beyaz gömleği ve doğal hali ile dikkatleri üzerine çeken Gür'ün keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

BESTEYE PARA VERMİYORUM

Polemiklerden uzak durup sadece müziğiyle var olmaya özen gösterdiğini belirten başarılı şarkıcı, "Çocukluğumdan beri hep şarkı yazıyorum. Bunun güzel yanı besteye para vermiyorum. Şaka bir yana kimseye bağlı değilim. Yaşadıklarımı, çevremde olanları yazıyorum. Sürekli üretiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

seçil gür, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı - Son Dakika

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