Hababam Sınıfı\'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü

Türk sinemasının efsane yapımlarından Hababam Sınıfı filminde "Semra Hoca" karakterine hayat veren usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali gündem oldu.

EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI

Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle aynı kadroda yer alan Özdamar, filmde öğrenciler tarafından canından bezdirilen disiplinli öğretmen rolüyle hafızalara kazınmıştı.

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren 68 yaşındaki oyuncunun son hali, onu görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Semra Özdamar'ı tanımakta zorlanan hayranları, nostaljik bir yolculuğa çıktı.

SİNEMAYI BIRAKTI, YAZARLIĞA YÖNELDİ

Hababam Sınıfı filminde rol aldıktan yalnızca üç yıl sonra sinemadan tamamen uzaklaşan Özdamar, öykü yazarlığı yapmaya başladı. Almanya'da yaşamını sürdüren Özdamar'ın geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evlendiği biliniyor.

İşte Semra Özdamar'ın son hali;