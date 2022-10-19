Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil

Magazin dünyasının duayen gazetecilerinden Bilal Özcan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım hakkında konuşan Özcan, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"KAAN YILDIRIM GİBİSİ ÇOK VAR, SURİYELİLER DE DAHİL"

Kaan Yıldırım'ın son röportajındaki "Kendimi yakışıklı bulmuyorum" sözleri üzerine konuşan Bilal Özcan, "Kaan Yıldırım'ı yakışıklı bulmuyorum. Ona benzeyen, onun fiziğinde olan çok Türk insan var. İstiklal Caddesi'ne çıkıp bakalım bir sürü öyle genç var. Suriyeliler de dahil. Ahım şahım bir özelliği yok. Kıvanç Tatlıtuğ olsa neyse..." dedi.

"AŞIK OLMUYOR, HANDE VE HADİSE'Yİ KIRDI"

Kaan Yıldırım'ın aşk hayatıyla ilgili de konuşan Bilal Özcan, sözlerine şöyle devam etti: "Onun yaşadığı aşk değil, ona aşk diyemeyiz. Aşk öyle olmaz. Bugün aşık olup 2 ay sonra bittikten sonra başkasıyla aşk yaşamak olmaz. Bu arzu etmek, istemek ve hormonların yüksek dozda çalışması. Gerçekten aşıksan patlama anında ayrıldıktan sonra barışmak için zorlarsın. Kaan Yıldırım'ın ilişkilerinde öyle bir şey görmüyoruz. İlişkiye bitirirken karşı tarafı kırıyor. Mesela Hande Erçel ayrıldıktan sonra onu engelledi. Hadise de öyle yaptı. Kaan Yıldırım gününü gün eden, varlıklı bir ailesi olan bir genç. Oyunculuğu da orta karar. Genç kızlar beğenip takip ediyor, onlar da konuşuluyor."