Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı - Son Dakika
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Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı

26.10.2022 15:43

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, 44 yıl önce birliktelik yaşadığı müzisyen Çetin Alp'tan 8 sene boyunca şiddet gördüğünü itiraf etti. Alp'in çocuklarına baktığı için evi terk edemediğini söyleyen Yıldızoğlu, "Çocuklar büyüünce evden ayrıldım. Beni binlerce kez aldatmış" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk sinemasının usta oyuncularından Suna Yıldızoğlu oldu. Özel hayatından bahseden oyuncu, yıllarca maruz kaldığı şiddeti anlattı.

"BENİ BİR MAYMUN GİBİ SİRKİN ORTASINA BIRAKTILAR"

Özel hayatıyla ilgili konuşurken hayatı boyunca yalnız bırakılmadığını söyleyen Yıldızoğlu, 40'lı yaşlarından sonra kendisine aşkını ilan eden erkeklere sitem etti. Kendisine aşık olan kişilerden bahseden Yıldızoğlu, "Erkekler 'bu hatun artık elden gidiyor' diyerek bana açılmaya başladı. Bunlar da mühendis ve profesör falandı. Ben de en sonunda uzaktan izleyerek beni kimlerin eline bıraktınız dedim. Bu nazik adamlar bana açılmaktan korktu. Ben sirk gibi bir yerde kaldım maymun gibi. Şikayet etmiyorum. Çetin Alp'le evliliğim uzun sürdü. Ben yıllarca onun çocuklarına baktım" dedi.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı

"8 SENE ŞİDDET GÖRDÜM VE BİNLERCE KEZ ALDATTI"

1978 yılında 2. evliliğini bitirdikten sonra müzisyen Çetin Alp ile ilişki yaşamaya başladığını anlatan Yıldızoğlu, evlilikten korktuğu için nikah masasına oturmak istemediğini söyledi. Alp'ten gördüğü şiddeti anlatan Suna Yıldızoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Çetin Alp'ten 8 sene şiddet gördüm ve onun çocuklarını buna katlandım. Çocuklar büyüdü ben de gittim. O çocuklarla görüşmeye devam ediyorum. Çetin'de öfke kontrolü vardı. O dönem bütün gazetelerde 'Bu güzel kadının çirkin erkekle ne işi var' diye yazıldı. 'Maymun gibi, çirkin' derlerdi ama ben onunla olmayı seçtim. Ben ona aşıkken o beni binlerce kez aldatmış."

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan çok konuşulacak Çetin Alp itirafı: 8 sene şiddet uygulayıp binlerce kez aldattı - Son Dakika
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