Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam yaptı - Son Dakika
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Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam yaptı

20.12.2022 11:18

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Davut Güloğlu, yıllar önce nişanlandığı Ece Erken hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Birlikte olduğu her kadınla dini nikah kıydığını söyleyen Güloğlu, "Ece ile ben değil ablam nişanlandı. Nişan için her şeyi hazırlayıp beni öyle çağırdılar" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Davut Güloğlu oldu. İlişkilerinden bahseden Güloğlu, 2011 yılında nişanlandığı Ece Erken hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ECE ERKEN'E KURŞUN HEDİYE ETMEDİM"

Yıllar önce Ece Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasını reddeden Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti. Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım. Sevgime adaletsizce davranarak ah aldılar. Hayatta aptal kadınla birlikte olmam, zeki kadın severim" dedi.

Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam istedi ve yaptı

"ECE İLE BEN DEĞİL, ABLAM NİŞANLANDI"

Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam istedi ve yaptı
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Davut Güloğlu, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllar önce Ece Erken ile nişanlanan Davut Güloğlu'ndan çok konuşulacak itiraf: Ben istemedim, ablam yaptı - Son Dakika
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