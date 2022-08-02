13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem - Son Dakika
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13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem

02.08.2022 17:06
13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ömür Gedik, 13 yıldır aşk yaşadığı Ferhat Göçer'le neden evlenmediğini anlattı. Ekonomik özgürlüğünün olduğunu ve evlilik düşünmediğini söyleyen Gedik, "Ferhat evlilik teklifi etse de kabul etmem" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı ve yazar Ömür Gedik oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Gedik, Ferhat Göçer'le ilişkisinden bahsetti.

"DÜĞÜNE BİR GÜN KALA KAÇMIŞTIM"

Genç yaşta evliliğin eşiğinden döndüğünü anlatan Gedik, "Düğünüme bir gün kala nişanlımdan kaçtım. Çok sevdiğim biriydi hatta görüşmeye devam ediyoruz. Evlenmeye hazır olmadan bir adım atmıştım. Düğün için Kanada'dan bir uçak dolusu insan gelmişti ama bunlar için pişmanlık yaşamıyorum. Görüştüğümüzde bana 'Nasıl kaçmıştın?" diye sorduğunda çocuktum herhalde diyorum. Bu olaydan 1,5 sene sonra da kızımın babasıyla evlenmiştim" dedi.

13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem

"FERHAT EVLİLİK TEKLİFİ ETSE DE KABUL ETMEM"

13 yıldır birlikte olduğu Ferhat Göçer'le neden evlenmediğinden bahseden şarkıcı, şunları söyledi: "Ferhat'la ilişkimizin başlaması karşılıklı oldu. 13 senedir birlikteyiz. Ferhat'a ilişkinin en başında çocuk istemediğimi söyledim. Evlilik konusunda da ilişkinin 4. senesinde niye evlenmediğimizi sorguladım. Ferhat da iki evlilik geçirdiği için evliliğe sıcak bakmadığını söyledi. Ben bu duyguya alıştım. Evliliği çok isteseydim ilişki biterdi belki ama o kadar istekli değildim. İyi ki de olmamış. Şu an da Ferhat bana evlilik teklifi etse kabul etmem. Bir daha çocuk yapmayacağım, bir evlilik geçmişim de var. Bu kadar sene sonra evliliğin bir anlamı yok. Ferhat'la ortak bir çocuğumuz olmadığı için onun mal varlığı beni ilgilendirmiyor. Onun mal varlığı kendi çocuklarının benimki de kızımındır. Evlilik, kadınların mağdur olmaması için çok değerli ama benim yaşadığım durumda bu geçerli değil. Ferhat'la evlenmiş olsam bile ondan maddi bir beklentim olmaz."

13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
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Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem - Son Dakika


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