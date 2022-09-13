"Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Nadide Sultan oldu. Çocukluğundan bahseden şarkıcı, müzik kariyerinin nasıl başladığını da anlattı.

"ÇOCUKLUĞUMU HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?" sorusu üzerine konuşan şarkıcı, "4 kardeşim var. Ben 20 yaşındayken bir kardeşim doğdu onun yeri bende ayrı tabi. Çocukluğum güzel olmanın yanı sıra zaman zaman da zordu. Anne ve babam sıkıntılıydı ve aile içinde bitmeyen sıkıntılar vardı. Sonunda da ayrıldılar zaten. Annem ve babam sonradan ayrı yollara girdiler ve ikisinin de çocukları oldu. Çocukluğumu çok hatırlamak istemiyorum. Kardeşlerim için de travmatik dönemlerdi. Maddi ve manevi sıkıntılı yıllar geçirdik. Bu olayları annemin etrafında toplanarak atlatmaya çalıştık" dedi.

"BABAM, ANNEMİ AYLARCA EVDEN ÇIKARMAZDI"

Babasının kendilerine yaşattığı sorunlardan bahseden Nadide Sultan, "Babamın yetiştirilmesinden dolayı bir takım sıkıntıları vardı ve bize de bunları yansıtıyordu. Sorumlu bir baba değildi, tır şoförü olduğu için aylarca evden gider ve annemi dışarı çıkarmazdı. Özellikle abim, babamın şiddetini gördü ama bizler de hep şahit olduk. Abimle olan sıkıntılar araya girdiğim için şiddete maruz kalıyordum. Onun dışında ben babamın 'Canım kızım' dediğiydim. Bana hep anaç tavuk derlerdi çünkü kardeşlerime hep sahip çıkardım. Hatta hep abimin ablası olarak biliniyordum. Annem bizi büyütene kadar çoğu şeye katlandıktan sonra boşandı" şeklinde konuştu.

"HAYATIMDAKİ DERİN İZLERİ MÜZİKLE TEDAVİ ETTİM"

Müziğe olan ilgisinden bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Müziğe olan yeteneğim 4 yaşındayken fark edildi. Annem birlikte şarkı söylerdim. Ailem Türk sanat müziği dinlediği için ben de o yöne yöneldim ve eğitimimi de bu alanda aldım. Ortaokulda korodaydım ve bir besteci beni keşfederek ailemle konuştu. Meslek lisesinde okudum ama kanun dersleri aldım. Hayatımdaki derin izleri de müzikle tedavi ettim. Küçükken yaşadıklarımı müzikle tedavi ettim hatta içimdeki üzüntüleri kustum. Belki sanatla bunları yenemeseydim ciddi ruhsal sorunlarım olacaktı."