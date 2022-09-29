Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi - Son Dakika
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Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi

29.09.2022 11:17
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan eski futbolcu Gökhan Çıra, yıllar önce kadrosunda yer aldığı Diyarbekirspor'dan Selin Ciğerci ile ilişkisinden dolayı ayrıldığını anlattı. Kulüp başkanının kendisine zorla senet imzalattığını söyleyen Çıra, "Başkanın karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi, takıma geri dönme şartıyla kabul ettim. Hem senetlerimi hem de intikamımı aldım" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Hayatı boyunca kendisine kötülük yapan insanlarla bir gün karşı karşıya geldiğini söyleyen Çıra, Diyarbekirspor'da yaşadıklarından bahsetti.

"SENET İMZALATIP KULÜPTEN ÇIKARAN ADAMIN KARISI İŞ YAPMAK İÇİN BANA GELDİ"

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Selin Ciğerci ile aşk yaşadığından dolayı takımında istenmediğini söyleyen Çıra, "Selin'le ilişkimden dolayı istemediler. 'Bu takımdan gidersen bu senedi imzalayacaksın' dediler. Beni zamanında senet imzalatarak kulüpten çıkaran adamın eşi yıllar sonra bizimle çalışmak istedi. Para almadan kabul ettim ama beni kulübe geri alma şartıyla. Ne zaman istersem gelirim, idmana ben istersem gelirim ve benim istediğim insanlar oynayacak dedim. Önce istemedi ama eşinden korktuğu için kabul etti. Sonrasında takımda istediğim gibi oynayıp kavga ettim. Bana yaptıkları için hep huzursuzluk çıkardım. Senetlerimi aldıktan sonra da futbolu bıraktım. Bunları Diyarbakır'da oynarken yaşamıştım. Bu bana yapan görülen kulüp başkanıydı, şimdi aramız iyi" dedi.

Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi

"HEPSİNDEN İNTİKAM ALDIM"

Hayatı boyunca kendisine kötülük yapan insanlardan intikamını aldığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Senet imzaladıktan sonra ben kız arkadaşımın yanına İstanbul'a gideceğim, hiç param yok dedim. O da 'Tamam sen havalimanına git ben sana para göndereceğim' dedi. İstanbul'a indim bir baktım para yok. Aradığımda da 'Git sana sevgilin versin parayı onda çoktur' dedi. Bu adam kulüp müdürüydü. Daha sonra Tuzlaspor'da oynarken karşıma çıktı ve intikamımı aldım. Allah her zaman kalbime göre verdi ve hepsinden çok güzel intikamlarımı aldım. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Düşmanım bile benden daha çok çalışıyorsa Allah ona daha çok versin. Dostum, kardeşim çalışmıyorsa Allah ona hiç vermesin. Ben buralara yatarak gelmedim."

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Son Dakika Magazin Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi - Son Dakika


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