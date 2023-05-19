Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ödüllere doymuyor! Bir ödül de Marka Zirvesi'nden geldi - Son Dakika
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Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ödüllere doymuyor! Bir ödül de Marka Zirvesi'nden geldi

19.05.2023 16:42

Aldığı ödüllerle başarılarını taçlandıran Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a bir ödül de 7. Altın Marka Zirvesi'nden geldi. İş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldığı törende ödülü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

Maximum Group Ana Sponsorluğunda BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi/ 7. Altın Marka Ödülleri, 18 Mayıs 2023 tarihinde Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.

"KÜRESEL ISINMAYA DUR DE"

Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü sunucu Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Küresel Isınmaya Dur De! Sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte "Zirvedeki Markalar Konuşuyor" başlıklı panele ise; Renault MAIS Ceo'su Berk Çağdaş, Dizayn Vip Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Kığılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem konuşmacı olarak katıldı.

YILIN EN'LERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye'nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi/ 7. Altın Marka Ödülleri 18 Mayıs Perşembe günü Zorlu Center Raffles Hotel'de Maximum Group Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo'su Renault Maıs Ceo'su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank- Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi. Aynı zamanda geceye ünlü isimler eşlik etti.

HABERLER.COM'A BİR ÖDÜL DAHA

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 3 haber sitesinden biri olan günlük 5 milyon tekil kullanıcı ve 17 milyon görüntülenmeye ulaşan Haberler.com ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur başarılara doymuyor. Anlamlı gecede Yılın Haber Portalı ödülü Haberler.com'un oldu. Törende ödülü ise Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

NEDİM DELİBAŞ: KÜRESEL ISINMA FELAKETİNİN OLASI ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKME AMACI GÜDÜYOR

Ödül törenin amacının Türk markalarının, Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Bu yılki zirvemizde ana fikrimiz Türkiye'nin en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getirip hem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güdüyor. Bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun başarısını daha da yukarılara taşımak için her yıl farklı bir yenilik katıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ile amacımız Türkiye'nin global markaları ile başarılı yerel markalarının buluşması. Her sektörden her iş kolundan markalar katılım gösteriyor. Kendini anlatmaya, tanıtmaya fırsat bulamayan o kadar çok markamız var ki. Bu noktada verilecek ödüllerin önemi ortaya çıkıyor. Törende ödül alan tüm markalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geceye ana sponsorluk yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DEPREMZEDELER ANILDI

Gecenin Ana Sponsorluğunu yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global ve yerel markalarının buluştuğu bu organizasyona bir kere sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Ama millet olarak kenetlenerek acımızı hafifletmeye çalıştık. Umuyorum ki bir daha böyle acıları yaşamayız. Ayrıca Küresel Isınmaya karşı elimizden gelen her şeyi yaparak yarınlarımıza umutla bakmak gerek. Böyle bir organizasyonda bu tema gerçekten anlamlı" ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca ünlü popçu Rafet El Roman muhteşem bir mini konser verirken izleyenleri geçmişe götürdü.

YORUMLAR
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Bedia Teymur, Haberler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ödüllere doymuyor! Bir ödül de Marka Zirvesi'nden geldi - Son Dakika


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