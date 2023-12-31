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Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti - Son Dakika
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Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Habermetre'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 2023 yılında en çok konuşulan dizileri sıraladı. Yalı Çapkını, 48.812 haber ve 65.107.512 okunma sayısıyla listenin başını çekti. Kızılcık Şerbeti ise 46.964 haber ve 50.071.437 okunma sayısıyla ikinci sırada yer aldı. Aile dizisi ise 24.510 haber ve 3.323.499 okunma sayısıyla üçüncü sırayı elde etti.

Habermetre 2023\'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
31.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:23
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Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2023 yılında en çok konuşulan dizileri sıraladı. 10 dizinin yer aldığı listenin başını ise Yalı Çapkını çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ VE YALI ÇAPKINI LİSTENİN BAŞINDA

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Seyran ile Ferit'in hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi 48.812 habere konu olarak 1. olurken 65.107.512 okunma sayısına ulaştı. Listenin 2. sırasında ise 46.964 haberle Show TV ekranlarında yayınlanan ve daha önce RTÜK tarafından durdurma cezası alarak haftalarca ekrana gelmeyen Kızılcık Şerbeti geliyor. Dizinin yer aldığı haberlerin toplam okunma sayısı ise 50.071.437.

Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

AİLE DİZİSİ LİSTENİN 3. SIRASINDA

Habermetre verileriyle hazırlanan listenin 3. sırasında ise 24.510 habere konu olan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra ekrana döndüren Aile dizisi geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin okunma sayısı is 3.323.499. Uzun süredir Kanal D erkanlarında yayınlanan Ceylin ve Ilgaz'ın aşkını anlatan Yargı dizisi, 23.732 habere konu olarak listenin 4. sırasına yerleşti. Dizi 21.223.928 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

GÖNÜL DAĞI 5. OLDU

Uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semir Ertürk, Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Gönül Dağı dizisi ise 23.087 haberle listenin 5. oldu. Sevilen dizinin toplam okunma sayısı ise 23.954.514.

Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

DİZİLER KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Habermetre tarafından hazırlanan listenin 6. sırasında 16.983 haberle Ben Bu Cihana Sığmazam, 7. sırasında 13.856 haberle Teşkilat, 8. sırasında 9.221 haberle Kardeşlerim, 9. sırasında 8.509 haberle Kuruluş Osman, 10. sırasında ise 7.794 haberle Üç Kız Kardeş dizisi geliyor.

Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

KIZIL GONCALAR HABER SAYISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan yayın hayatına yeni başlayan daha ilk bölümüyle RTÜK'ün tarafından hem para hem de yayın durdurma cezası alan FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar da 6.985 habere konu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar, Yalı Çapkını, Habermetre, Gönül Dağı, Aile, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti - Son Dakika
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