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Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler - Son Dakika

Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler

25.12.2021 12:33
Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok habere konu olan sosyal medya fenomenlerini açıkladı. Listenin başında ise fenomen kimliğinin yanı sıra şarkılarıyla da adını duyuran Reynmen ve Enes Batur yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 10 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan sosyal medya fenomenlerinin listesini açıkladı. Bu yıl en çok haber konusu olan Reynmen, rakiplerini solladı.

REYNMEN VE ENES BATUR ZİRVEDE

Habermetre'nin açıkladığı raporda; Reynmen 5 bin 723 haberle zirveye oturdu. Reynmen, 10.911.089 ile okunma sayısında da zirveye ulaştı. Reynmen'i ise 4 bin 416 habere konu olan Enes Batur takip etti. Fenomenliğin yanı sıra şarkıları ve klipleriyle gündeme gelen Batur, 7.213.354 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre verileri açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler

DUYGU ÖZASLAN 3. OLDU

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, verdiği pozların yanı sıra basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Duygu Özaslan, 3 bin 501 habere konu olarak listenin 3. sırasında yer aldı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Özaslan'ın okunma sayısı ise 8.193.708.

Habermetre verileri açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
Can Maxim Mutaf ve Duygu Özaslan

CEMAL CAN CANSEVEN 5. SIRADA YER ALDI

Habermetre'nin verilerine göre; Danla Bilic, 3 bin 104 habere konu olarak listenin 4'üncüsü oldu. Bilic'in okunma sayısı ise 6.467.886. Listenin son sırasında ise 2 bin 886 haberle Survivor'da şampiyon olduktan sonra kariyerine oyunculuk ve sosyal medya fenomenliği yaparak devam eden Cemal Can Canseven geliyor. Sevilen isim ise 5.431.199 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre verileri açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
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Enes Batur, Habermetre, Reynmen, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler - Son Dakika
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