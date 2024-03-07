Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı - Son Dakika
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Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı

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Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.

07.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
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Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Günlerdir hakkındaki aşk dedikodusuna sessiz kalan Hadise, basın mensuplarına tepki göstererek ilişki iddiasını yalanladı.

"ARKADAŞLARIMLA SOHBET EDEBİLİRİM"

Havaalanında Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen Hadise, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına sert çıkarak "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" ifadelerini kullandı. Keyifsiz olduğu görülen Hadise, daha sonra hızla uzaklaştı. Günlerdir adı Hadise ile anılan Mert Ayaydın ise sessizliğini koruyor.

Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı

Hadise, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı - Son Dakika

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