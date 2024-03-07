Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Günlerdir hakkındaki aşk dedikodusuna sessiz kalan Hadise, basın mensuplarına tepki göstererek ilişki iddiasını yalanladı.
Havaalanında Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen Hadise, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına sert çıkarak "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" ifadelerini kullandı. Keyifsiz olduğu görülen Hadise, daha sonra hızla uzaklaştı. Günlerdir adı Hadise ile anılan Mert Ayaydın ise sessizliğini koruyor.
Son Dakika › Magazin › Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı - Son Dakika
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
İngiliz komedyen Jimmy Carr, 'Terribly Funny' isimli gösterisiyle İstanbul'da ilk kez sahne aldı. TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteriye yoğun ilgi oldu. Carr, izleyicilerin sorularını da esprili bir dille yanıtladı. Carr, 15 yıldan fazla süredir komedyenlik yapıyor ve 10 kapalı gişe turne gerçekleştirerek 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, Netflix için özel bir program kaydeden ilk İngiliz komedyen olan Carr, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra komedi filmlerinde de rol aldı.
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Güzel oyuncu Melis Sezen yeni proje öncesi imaj değiştirerek sarı olan saçlarını koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.
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