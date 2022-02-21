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Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu - Son Dakika

Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu

21.02.2022 11:44
Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, posta yoluyla kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme taciz içerikli mesajlar atan Ümit S.'yi basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıkları yapan şarkıcı Hadise, bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Ümit S. isimli saplantılı hayranından çirkin mesajlar alan ünlü şarkıcı savcılığa gidip hayranı hakkında şikayette bulundu. Mahkeme Ümit S. hakkında kararını verdi.

"SENİ KİMSEYE YAR ETMEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti. Hadise "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diyerek yardım istedi.


PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.


Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu
Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu
Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu
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Mehmet Dinçerler, Belçika, Türkiye, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise'ye Cinsel İçerikli Mesaj Şoku! Böyle İfşa Oldu - Son Dakika Magazin


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