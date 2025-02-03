Hadise\'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı

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Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay'ın bozmasına ve Avcı'nın yeniden yargılanacak olmasına Hadise eleştiri geldi.

2020 yılında Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Avcı'nın yargılanmasına tekrar başlanacak.

Tepki çeken karar sonrası Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Bir kadın yine adalet arayışında yalnız bırakıldı. Her gün yeni bir acı, yeni bir öfke. Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı" ifadelerine yer verdi.