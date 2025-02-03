Hadise'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hadise'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı

Geniş Video İzle

Yargıtay'ın Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasına Hadise'den sert bir tepki geldi. Hadise, 'Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim' dedi.

03.02.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay'ın bozmasına ve Avcı'nın yeniden yargılanacak olmasına Hadise eleştiri geldi.

2020 yılında Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Avcı'nın yargılanmasına tekrar başlanacak.

Tepki çeken karar sonrası Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Bir kadın yine adalet arayışında yalnız bırakıldı. Her gün yeni bir acı, yeni bir öfke. Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı" ifadelerine yer verdi.

Hadise'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı
Hadise\'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı

Pınar Gültekin, Sosyal Medya, Metin Avcı, Yargıtay, Magazin, Hadise, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Hadise sana düşmez sen Kendine bak 2 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    bu cıbıldak da her şeye maydonoz bu aralar...artık et tezgahı da para etmiyor galiba. 2 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ne oldu yolsuzmu kaldın, senin gibilere meydanı boş bırakanlara yazıklar olsun. Ülkede fazla demokrasi var. Herkes haddini aşmaya başladı, Allah sonumuzu hayır etsin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hadise'den Pınar Gültekin kararına sert tepki: Akıl ve vicdan dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.