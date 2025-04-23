Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Hadise, Stuttgart konserinde ''En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak'' yazılı pankartı tutan hayranını sahneye davet etti. Hayranının isteğini geri çevirmeyen sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni topladı.

23.04.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü pop sanatçısı Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Stuttgart kentinde sahneye çıkan Hadise, konserde bir hayranının gösterdiği pankarta kayıtsız kalamadı.

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

"EN BÜYÜK HAYALİM HADİSE'YE SARILMAK"

Sarı saçlarına yeniden dönen Hadise'nin gözüne seyirciler arasında bir hayranının tuttuğu pankart ilişti. Pankartta, "En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak" ifadeleri yer alıyordu.

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Bu içten dileği yanıtsız bırakmayan Hadise, genç kadını sahneye davet etti. Hayranının bu hayalini gerçekleştiren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sanatçının bu jesti, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İşte ikilinin o pozu;

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Magazin, Hadise, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Zeynel Karageçili:
    aman ne haber ne haber hayale bak 49 0 Yanıtla
  • Önder null:
    hayaline sokoyaim 42 3 Yanıtla
  • ismail:
    Allah'ım sen bu sarılmak isteyen kardeşimize akıl fikir ver 28 0 Yanıtla
  • 768107:
    hayale bak sen hadise kimki ona sarilan sarilana 22 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Benimde Hadise ile ilgili hayallerim var.:)) 17 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekkı baska sey ısteseydı oda olurmus akıl edememıs 8 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Hayale bak hayale ...artık nasıl bir değişim geçirildiyse insanlar hayal kuramaz hale gelmişler.Cennet hayali kuracakken abdestsizlerin hayallerini kuruyorlar.ona sarılsam ne sarılmasan ne o kime sarılacak ahirette haberin varmı..... 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bende yoksa dedim:))) 2 0 Yanıtla
  • Recep dönmez:
    uzaya cikti sanki hayaller chp hayalleri hic birsey yapmadan uzaya roket firlatmak ???? 1 0 Yanıtla
  • mehmet akbaş:
    nesil bitmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:18 6.2’lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:18:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.