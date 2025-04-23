Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Ünlü pop sanatçısı Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Stuttgart kentinde sahneye çıkan Hadise, konserde bir hayranının gösterdiği pankarta kayıtsız kalamadı.

"EN BÜYÜK HAYALİM HADİSE'YE SARILMAK"

Sarı saçlarına yeniden dönen Hadise'nin gözüne seyirciler arasında bir hayranının tuttuğu pankart ilişti. Pankartta, "En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak" ifadeleri yer alıyordu.

Bu içten dileği yanıtsız bırakmayan Hadise, genç kadını sahneye davet etti. Hayranının bu hayalini gerçekleştiren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sanatçının bu jesti, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İşte ikilinin o pozu;