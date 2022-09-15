Hadise ile evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la arabada sohbet ettiği videosu gündem oldu

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğuna gölge düştü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşanma kararı aldı.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIMIZ İÇİN DAVA AÇTIM"

Boşanma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KERİMCAN DURMAZ VE MEHMET DİNÇERLER'İN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabından eşini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafları sildi. Magazin gündemine dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren yapımcı Erol Köse, Instagram hesabından Mehmet Dinçeler ve DJ Kerimcan Durmaz'ın arabada sohbet ederken çekilen görüntülerini yayınladı. Köse'nin "Hadise'nin kocasının farklı zevkleri" notuyla yayınladığı videoda Dinçerler'in birlikte yemek yediği Durmaz'ı evine bıraktığı duyuluyor. Durmaz'ın videoda "Beni eve götürür müsün artık. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi de içtik beni rahat bırak artık. 'Bekleyenin mi var, arkadaşın mı gelecek?' diye hiç sormuyorsun" dediği Dinçerler'in de "Seninle vakit geçirmek..." dediği duyuluyor.