Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim

24.11.2022 13:22

Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab arasındaki mesajlar magazin dünyasını sarstı. Canlı yayında yayınlanan mesajlarda Zarrab'ın Acun Ilıcalı için, "Acun'un kalıbına tüküreyim" dediği ve Hadise'nin de 'sorma' diyerek karşılık verdiği görüldü.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Hadise'nin o dönem Ebru Gündeş'le evli olan Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine oturan konuyla ilgili elinde belgelerin olduğunu söyleyen Serengil, dünkü canlı yayında ikilinin mesajlarını yayınlattı. Zarrab ve Hadise arasındaki mesajlardaki Acun Ilıcalı detayı dikkatlerden kaçmadı.

HADİSE'NİN PROGRAMI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edildiği dönemde O Ses Türkiye'nin kadrosunda yer alan Hadise, TV8'deki işinde Exxen'de yayınlanan O Ses Rap'e transfer olmuştu. Ebru Gündeş ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı'nın yasak aşk iddiasının ardından Hadise için böyle bir karar aldığı söylenmişti.

REZA ZARRAB: ACUN'UN KALIBINA TÜKÜREYİM

Ebru Gündeş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirtmeye çalışan ikilinin mesajlarındaki Acun Ilıcalı detayı gündeme geldi. Reza Zarrab mesajlarda "Acun'un kalıbına tüküreyim" yazdığı Hadise'nin de patronu Ilıcalı'yı savunmak yerine "Sorma" cevabını verdiği ileri sürüldü.

Hadise ile mesajları ortaya çıkan Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim

SEREN SERENGİL: ACUN DA HAKARETTEN NASİBİNİ ALDI

Zarrab ile Hadise hakkında konuşan Seren Serengil ise "Acun Ilıcalı da mesajlardan nasibini alıyor. Ona da bir hakaret var. Acun, Hadise'yi programdan göndermişti. Bu olaylardan sonra. O yüzden sallıyorlar" dedi.

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesini gün yüzüne çıkardı!
YORUMLAR
500
Seren Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesini gün yüzüne çıkardı! Seren Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesini gün yüzüne çıkardı!

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Reza Zarrab, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolcular 100 kız öğrenciye burs verecek
13:16 Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim
13:16 Sağlık alanındaki dev atılımı Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız
12:35 İtalya basınından dikkat çeken iddia! Arda Güler için Fenerbahçe'den söz aldılar
12:31 Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı
12:15 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!
12:07 Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü
12:05 Güne yükselişle başlayan dolar 18,63 lira seviyelerinden alıcı buluyor
11:59 Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Asgari ücrette 4 senaryo üzerinde duruluyor
11:01 Ambulans görevlisi kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 13:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement