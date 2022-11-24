Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Hadise'nin o dönem Ebru Gündeş'le evli olan Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine oturan konuyla ilgili elinde belgelerin olduğunu söyleyen Serengil, dünkü canlı yayında ikilinin mesajlarını yayınlattı. Zarrab ve Hadise arasındaki mesajlardaki Acun Ilıcalı detayı dikkatlerden kaçmadı.
Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edildiği dönemde O Ses Türkiye'nin kadrosunda yer alan Hadise, TV8'deki işinde Exxen'de yayınlanan O Ses Rap'e transfer olmuştu. Ebru Gündeş ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı'nın yasak aşk iddiasının ardından Hadise için böyle bir karar aldığı söylenmişti.
Ebru Gündeş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirtmeye çalışan ikilinin mesajlarındaki Acun Ilıcalı detayı gündeme geldi. Reza Zarrab mesajlarda "Acun'un kalıbına tüküreyim" yazdığı Hadise'nin de patronu Ilıcalı'yı savunmak yerine "Sorma" cevabını verdiği ileri sürüldü.
Zarrab ile Hadise hakkında konuşan Seren Serengil ise "Acun Ilıcalı da mesajlardan nasibini alıyor. Ona da bir hakaret var. Acun, Hadise'yi programdan göndermişti. Bu olaylardan sonra. O yüzden sallıyorlar" dedi.Seren Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesini gün yüzüne çıkardı!
Son Dakika › Magazin › Hadise ile mesajları magazin gündemine bomba gibi düşen Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim - Son Dakika