Hadise, program sunucularına ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
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Hadise, program sunucularına ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı

01.06.2023 09:13

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hadise'nin avukatı sunulan mahkeme dilekçesinde Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"DELİL PAYLAŞACAKLARINI BELİRTEREK ŞANTAJ YAPTILAR"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

Hadise, program sunucularına ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı

"BU TECAVÜZÜN MAHKEMECE DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz."

"50 BİN LİRALIK TAZMİNAT İSTİYORUZ"

Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz."

Hadise, program sunucularına ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı

TANIK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Seren Serengil, Bircan Bali, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, program sunucularına ve televizyon programına manevi tazminat davası açtı - Son Dakika


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