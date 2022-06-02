Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi - Son Dakika
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Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi

02.06.2022 14:38

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında kazanan taraf Depp oldu. Haftalar boyunca devam eden hakaret davasını kazanan Depp, ilk açıklamasında "Jüri bana hayatımı geri verdi" ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 6 haftadır devam eden iftira davasında karar çıktı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

DEPP: JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ

Haftalardır beklediği kararı İngiltere'de öğrenen Depp, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de ekledi.

JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD ARASINDA NELER OLDU?

Johnny Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulundu ve 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davada ikilinin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya döküldü. Heard, Depp'in kendisine defalarca vurduğunu, kırık bir şişeyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Duruşmalar sırasında bu iddialarını ileri sürerken sık sık da gözyaşlarına boğuldu.

Depp ise en başından itibaren bütün bu iddiaları reddedip Heard'ün kanıtlarını çürütmek için yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Davaya damga vuran olaylarda biri de bu kanıtlarla ortaya çıktı; Heard'ün Depp'i yumrukladığını söylediği ses kaydı dinlenirken davanın son günlerinde sürpriz bir tanık da Depp'in yanında yer alarak herkesin dikkatini çekti.

Heard, gördüğünü iddia ettiği şiddet anlarından birini anlatırken Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'u da zamanında merdivenlerden ittiğini belirtince tanık olarak Kate Moss da davadaki yerini aldı.

Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Son Dakika Magazin Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi - Son Dakika


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