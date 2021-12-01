Üye Girişi
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti - Son Dakika

Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti

01.12.2021 08:08

Hakan Akkaya'nın dün akşam düzenlenen defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği defilede şıklık yarışı yaşanırken Buket Aydın, tercihiyle adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın, sosyal medya hesabından defileye giderken tercih ettiği siyah kombinini paylaştı. Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı.

Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor
Defileye katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle göz kamaştırıyor
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti

Hakan Akkaya, Buket Aydın, Medya, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok 08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak 20:42 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı 15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı

Son Dakika Haberleri
08:32 Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu
08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
08:04 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:01 Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var!
07:46 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:25 Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
00:53 Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 5 ölü, 63 yaralı
00:50 ABD'de yaşayan 15 yaşındaki çocuk okulda adeta katliam yaptı: 3 ölü, 6 yaralı
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önceki görüntüleri izleyince duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu         
08:32
27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız         
07:33
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım         
16:08
Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Samsung, Volkswagen'e çip üretecek         
15:32
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu         
13:01
Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış         
12:56
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 08:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement