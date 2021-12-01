Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti

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Ünlü modacı Hakan Akkaya, dün akşam 2022 koleksiyonunu tanıtmak için defile düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği defilede şıklık yarışı yaşanırken Buket Aydın, tercihiyle adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Aydın, sosyal medya hesabından defileye giderken tercih ettiği siyah kombinini paylaştı. Aydın, siyah derin göğüs dekolteli saten elbisesini siyah ceket ve siyah topuklu ayakkabı ile tamamladı. Cesur dekoltesiyle dikkat çeken sunucunun taktığı kolyesi de göz kamaştırdı.