Hakan Peker Saplantılı Hayranını Engelleyince Olanlar Oldu! 14 Yıl Hapsi İsteniyor - Son Dakika
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Hakan Peker Saplantılı Hayranını Engelleyince Olanlar Oldu! 14 Yıl Hapsi İsteniyor

09.10.2022 14:22
Hakan Peker Saplantılı Hayranını Engelleyince Olanlar Oldu! 14 Yıl Hapsi İsteniyor

Hakan Peker'in saplantılı hayranı şoke etti. Peker kendisine gelen mesajlardan sonra Tuğba B.'yi engelledi. Engel yiyen saplantılı hayran paylaşımlarıyla Peker'i çileden çıkardı. Şikayetçi olan Hakan Peker bu kişinin cezalandırılmasını istiyor.

Şarkıcı Hakan Peker saplantılı hayranıyla uğraşıyor. Şarkıcı, iddiaya göre saplantılı hayranı 34 yaşındaki Tuğba B.'yi sosyal medyada engelledi.

34 yaşındaki Tuğba B.'nin şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yapması şoke etti.

Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan Hakan Peker soluğu savcılıkta aldı.

'BİR ANLIK KIZGINLIK' DEDİ

Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Hakan Peker, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Peker Saplantılı Hayranını Engelleyince Olanlar Oldu! 14 Yıl Hapsi İsteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Peker Saplantılı Hayranını Engelleyince Olanlar Oldu! 14 Yıl Hapsi İsteniyor - Son Dakika
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