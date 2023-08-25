Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak - Son Dakika

Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak

Son Güncelleme: 25.08.2023 09:17

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, annesinin memleketi Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağını ilan etti. Peker, Unesco'nun tarihi miras kenti olan Safranbolu'yu popüler yapmayı ve şehre turist çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Bir Efsane, Ateşini Yolla, İlla ki, Karam ve Kelimeler Yetmez gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 62 yaşındaki Hakan Peker, siyasete atılıyor. Sanatçı, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde annesinin memleketi Safranbolu'ndan belediye başkanı adayı olacak.

"KONU SAFRANBOLU OLUNCA HAREKETE GEÇMEK İSTEDİM"

Adaylık kararıyla ilgili Show Haber'e konuşan Hakan Peker, Unesco'nun tarihi miras kenti o anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Kendimi şanslı görüyorum ve iddialıyım. Bugüne kadar benim yaşadıklarım, vizyonum, gördüğüm yerler, o kadar güzel şeyler var ki...Bunları çok rahat aktarabileceğimi düşünüyorum. Belediye başkanı olmak gibi bir niyetim de yoktu açıkçası fakat Safranbolu olunca konu harekete geçmem gerektiğini düşündüm" dedi.

"MEVZUAT İZİN VERDİKÇE MÜZİĞİMİ DEVAM ETTİREBİLİRİM"

Neden Safranbolu'yu tercih ettiğini de anlatan Hakan Peker, "Anne tarafından oralıyım, benim vatanım" derken seçim vaatlerinin başında şehre 30-40 milyon turist getirmek olduğunu söyledi. Şehri popüler yapmak istediğini söyleyen sanatçı, "Ne kadar çok popüler yaparsak Safranbolu'yu o kadar çok canlılık gelecektir ve orası Karadeniz'in incisi haline gelecektir. Konserler verebilirim, mevzuat izin verdikçe sanatımı ve müziğimi devam ettirebilirim" ifadelerini kullandı.

Adaylık için herhangi bir partiyle görüşmediğini ancak teklifler olduğunu belirten Hakan Peker, bağımsız aday olabileceğini de sözlerine ekledi.

Şarkıcı Hakan Peker, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacak
Şarkıcı Hakan Peker, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacak
Şarkıcı Hakan Peker, yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olacak

Hakan Peker, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak - Son Dakika
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