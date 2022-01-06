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Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! - Son Dakika

Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!

06.01.2022 10:43
Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alan Hakan Ural, koronavirüs için çözümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ural, paylaşımında, "Bill Gates'i tutuklayın" sözlerine yer verdi.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural'dan dikkat çekenpaylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler sebebiyle tepki çeken Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.

"BİLL GATES'İ ACİL TUTUKLAYIN"

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

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Bill Gates, Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! - Son Dakika
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