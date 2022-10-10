Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı

Başarılı şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin oğulları Engincan Ural, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çiftin ünlü akınına uğrayan düğünündeki bir konuk ise dikkatlerden kaçmadı.

EMİR SARIGÜL DE DÜĞÜNDEYDİ

Eski eş Sibel Can ve Hakan Ural'ın bir araya geldiği düğünde ünlüler geçidi yaşandı. Kişiye özel tabakların dahi hazırlandığı görkemli düğünden kareler de sosyal medyada hızla yayıldı. Pop Bizde'de yayınlanan görüntülerin birinde ise uzun süredir Sibel Can ile gözlerden uzak aşk yaşayan Emir Sarıgül dikkat çekti. Sarıgül, Ural'ın olduğu düğünde Sibel Can'ı yalnız bırakmadı.