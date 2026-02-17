Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis\'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Edis, "En kısa sürede ülkeme dönüyorum" dedi.

TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, şarkıcının Brezilya'da tatilde olduğu öğrenildi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Edis'ten ilk açıklama geldi.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Edis, yurt dışında kaçak olduğu yönündeki söylemleri reddetti. Tatilinin önceden planlandığını belirten sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım."

"BAHSİ GEÇEN KONULARLA İLGİM YOK"

Hangi suçlama kapsamında yakalama kararı çıkarıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Edis söz konusu iddialarla bağlantısı olmadığını vurguladı. Yıldız isim, takipçilerine hitaben, "Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Edis'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönerek emniyet birimlerine ifade vermesi bekleniyor. Resmi makamların soruşturmaya ilişkin detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.