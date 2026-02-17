Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis\'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum
17.02.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Brezilya'da tatilde olduğu öğrenilen Edis, 'En kısa sürede ülkeme dönüyorum' dedi. Şarkıcı, konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Edis, "En kısa sürede ülkeme dönüyorum" dedi.

TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, şarkıcının Brezilya'da tatilde olduğu öğrenildi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Edis'ten ilk açıklama geldi.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Edis, yurt dışında kaçak olduğu yönündeki söylemleri reddetti. Tatilinin önceden planlandığını belirten sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım."

"BAHSİ GEÇEN KONULARLA İLGİM YOK"

Hangi suçlama kapsamında yakalama kararı çıkarıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Edis söz konusu iddialarla bağlantısı olmadığını vurguladı. Yıldız isim, takipçilerine hitaben, "Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Edis'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönerek emniyet birimlerine ifade vermesi bekleniyor. Resmi makamların soruşturmaya ilişkin detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Brezilya, Magazin, Yaşam, Medya, Edis, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama: En kısa sürede ülkeme dönüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.