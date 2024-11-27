Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın" - Son Dakika
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Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"

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Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç'ın 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Ünlü şarkıcı kararın ardından, kapattığı sosyal medya hesaplarını yeniden açtı. Ortaç'ın paylaştığı ilk mesajda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

27.11.2024 00:51
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle verilen ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı kaldırıldı. Kararın ardından, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açan şarkıcı, dikkat çeken bir video yayınladı.

"BU BANA ÇOK BÜYÜK DERS OLDU, TÖVBE"

Videoda, ünlü şarkıcının geçirdiği zor günler nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenirken, kullandığı ifadeler de yaşadığı pişmanlığı gözler önüne serdi.

Serdar Ortaç'ın videodaki sözleri dikkat çekti:

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim, bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Serdar Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın ilk duruşma öncesi tensip zaptı ara kararında adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmişti. Ortaç'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"

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Son Dakika Magazin Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! 'Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sercan Şen:
    Tövbe etmek güzeldir içkinin insan fıtratına ters olduğu Allah’ın haram ettiğinden bellidir ve insan oğlu bunu geçte olsa anlar ve tövbe eder 3 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sen bizi boşverde Serdar bey!..,Sen sağlığına dikkat et, gerisi hikaye 0 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    İçki kötülüklerin anasıdır demek istedi 30 yıl içmiş kötü bir şey olduğunu ima etmiş pişmanmış ama haram olduğunu söyleyen Allah söylediği zaman insan oğlu kuduruyor 0 0 Yanıtla
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