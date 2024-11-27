Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"

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Memur ve emekli zammından sonra o gelirler de artıyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle verilen ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı kaldırıldı. Kararın ardından, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açan şarkıcı, dikkat çeken bir video yayınladı.

"BU BANA ÇOK BÜYÜK DERS OLDU, TÖVBE"

Videoda, ünlü şarkıcının geçirdiği zor günler nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlemlenirken, kullandığı ifadeler de yaşadığı pişmanlığı gözler önüne serdi.

Serdar Ortaç'ın videodaki sözleri dikkat çekti:

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim, bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın."