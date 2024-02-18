Haluk Levent\'e KKTC\'de Vatanseverlik Ödülü Verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) tarafından sanatçı Haluk Levent'e "Vatanseverlik Ödülü" verildi.

MİSP'nin geleneksel "Vatanseverlik Ödülü" için başkent Lefkoşa'daki Golden Tulip Otel'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Bu yıl ağırlıklı olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ile KKTC'nin sesini uluslararası platformlarda duyuranlara verilen "Vatanseverlik Ödülü"ne layık görülenler arasında sanatçı Haluk Levent de yer aldı.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, MİSP'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini vurgulayarak, özellikle deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğuna dikkati çekti.

KKTC'den voleybol turnuvası için Adıyaman'a giden öğrencilerin kaldığı İsias Otel ile ilgili devam eden davanın takipçisi olacaklarını dile getiren Tatar, "Deprem sürecinde tek yürek olduk, acılar bizi birleştirdi. Kaybettiğimiz insanlarımızı unutmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent de "Hangi siyasi partiye, düşünceye ait olursanız olun ama milli olun, şeklinde benim de düşüncelerim vardır. Milli duruş önemlidir." dedi.

Deprem sürecinde yaraları sarmak için KKTC'den de birçok kişi ve kuruluştan destek aldıklarını vurgulayan Levent, destek olanlara Ahbap Derneği adına teşekkür etti.

Programda Haluk Levent'e "Vatanseverlik Ödülü"nü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.