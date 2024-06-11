Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı - Son Dakika
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Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik\'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, yeni nikah masasına oturan Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin yoruma sessiz kalamadı. Yorumu yapan kişiyi uyaran Levent, ''Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Hadi silelim tweeti'' dedi.

11.06.2024 15:30
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Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak dünya çapında iyilikler yapan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Nikahıyla gündeme gelen Özçelik'in geçmişte yaşadığı tatsız olayı hatırlatarak yorum yapan birini göre Haluk Levent ise tepki gösterdi.

"YAPMAMALISIN, SİLELİM"

Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan kadın kullanıcı "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" dedi. Yorumu gören Özçelik'in yakın arkadaşı Haluk Levent ise kullanıcıya cevap vererek "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullandı. Kadın kullanıcı Haluk Levent'in yorumunun ardından paylaşımı sildi.

Gamze Özçelik'in 2000'li yıllarda görüntüleri basına sızmıştı. Görüntülerin ardından Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı
Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı
Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı
Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Gamze Özçelik, Haluk Levent, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa gültekin: Adamsın Haluk abi. 201 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Yetişkin medeni bir insan bu şekilde davranmaz..Çok çirkin bir fikir beyanı,insan kalitesi yerlerde.. 154 6 Yanıtla
  • H celik: Dikkat et sende figüran olma filmlerde merve hanim olayin icini disini bilmeden yargilama 106 7 Yanıtla
  • Burhan Çelik: Haluk Levent te sözde iyilik yapıp eskiyi ayrıntısına kadar yazmış 45 17 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Haluk bey iyi niyetinden tweeti sildirmiş, ama farkında olmadan tüm Türkiye'ye de bildirmiş. 45 6 Yanıtla
  • ahmet ak: kınayanın başına gelsin inşallah.birgün başınıza gelirse eyvah dememek için kimseyi alaya almayın 32 0 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Adamsın Haluk abi. Nerde insanı üzen konu var sen hep oradasın hatayı düzeltip iyileştirme adına 24 2 Yanıtla
  • serkan Abasar: bir şeyden de nemalanma be 3 21 Yanıtla
  • Turan Akhan: ona nasip olan hidayet sana olurmu dersin bence bunun için dua etsen iyi olur 23 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Doğru bir konuya temas etmiş. Bu arada mesajı sildirmiş ama bilmeyenleri de bilgilendirmiş. Haluk Levent bu ülkenin gururudur 12 1 Yanıtla
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