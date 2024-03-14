Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına yanıt verdi

Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına yanıt verdi

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, 2004 yılında Transtrakya projesine karşı halk örgütlenmesinin bir parçası olduğunu belirterek, hayatının sadece 15 günlük bir kesit olduğunu ifade etti.

14.03.2024 22:30  Güncelleme: 22:32
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Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in hayatının film olacağı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM 'ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti.

Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit"

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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